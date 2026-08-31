Siddharthnagar News: घर लाया गया प्रभात का शव, रो पड़ा कस्बा

विज्ञापन

परिजन ने देर रात अयोध्या स्थित सरयू नदी के तट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।बताते चलें कि शुक्रवार को अपने छोटे भाई, मां, मामा और मामी के साथ बुटवल घूमने गए प्रभात सोनी की झरने में नहाने के दौरान मलबे के साथ आए पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से मौत हो गई थी। काफी देर बाद खोजबीन करने के बाद तिनाऊ नदी में घटनास्थल से 11 किमी दूर उसकी लाश मिली।नेपाली प्रशासन ने बुटवल स्थित लुंबिनी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसी दिन शाम को परिजन को सौंप दिया। शनिवार शाम को लाश मिलते ही परिजन उसे लेकर इटवा के लिए रवाना हो गए। इटवा पहुंचने के बाद प्रभात सोनी के अंतिम दर्शन के लिए कस्बे के डुमरियागंज मार्ग पर स्थित उनके आवास पर भारी भीड़ जमा हो गई। सबकी आंखें नम हो जा रही थीं।