Siddharthnagar News: चार दिन बाद बहाल हुई बिजली, पोल बदलकर शुरू की आपूर्ति

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लगातार बारिश और तेज हवा के चलते शनिवार को धनगढ़िया गांव के पास सड़क किनारे लगा पोल पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। वन विभाग ने सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर आवागमन बहाल करा दिया था लेकिन बिजली का पोल नहीं बदला गया। इससे गांव की बिजली आपूर्ति चार दिन तक ठप रही। ग्रामीण मुनिराम, रामकिशन, सर्वजीत, रामप्रसाद, परशुराम, बुधु यादव और फेरु आदि ने समस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए अमर उजाला की सराहना की।

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पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के छोटकी धनगढ़िया गांव में चार दिन से बंद बिजली आपूर्ति बुधवार को पांचवें दिन बहाल हो गई। बिजली विभाग ने 11 हजार वोल्ट के टूटे पोल को बदलकर आपूर्ति शुरू कराई। बिजली आने से उमस भरी गर्मी में परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।