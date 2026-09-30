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Siddharthnagar News: चार दिन बाद बहाल हुई बिजली, पोल बदलकर शुरू की आपूर्ति

Wed, 30 Sep 2026 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 30 Sep 2026 11:26 PM IST
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Siddharthnagar News: Power supply restored after four days; service resumed after replacing the pole
पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के छोटकी धनगढ़िया गांव में चार दिन से बंद बिजली आपूर्ति बुधवार को पांचवें दिन बहाल हो गई। बिजली विभाग ने 11 हजार वोल्ट के टूटे पोल को बदलकर आपूर्ति शुरू कराई। बिजली आने से उमस भरी गर्मी में परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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लगातार बारिश और तेज हवा के चलते शनिवार को धनगढ़िया गांव के पास सड़क किनारे लगा पोल पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। वन विभाग ने सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर आवागमन बहाल करा दिया था लेकिन बिजली का पोल नहीं बदला गया। इससे गांव की बिजली आपूर्ति चार दिन तक ठप रही। ग्रामीण मुनिराम, रामकिशन, सर्वजीत, रामप्रसाद, परशुराम, बुधु यादव और फेरु आदि ने समस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए अमर उजाला की सराहना की।
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