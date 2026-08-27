Siddharthnagar News: रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर पुलिसकर्मियों ने बंधवाई राखी

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- पुलिसकर्मियों ने बच्चियों को सुरक्षा का भरोसा देकर उपहार किए भेंटबिस्कोहर। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को बिस्कोहर कस्बे के एक निजी विद्यालय में भावनात्मक और अनूठा आयोजन हुआ। विद्यालय की नन्हीं बच्चियों ने बिस्कोहर चौकी प्रभारी अमित कुमार शाही समेत अन्य पुलिसकर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लंबे, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की कामना की।राखी बांधते समय बच्चियों और पुलिसकर्मियों के बीच आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। पुलिसकर्मियों ने भी भाई का फर्ज निभाते हुए बच्चियों को हर परिस्थिति में सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने बच्चियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद देते हुए सुंदर उपहार भी भेंट किए।इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं बल्कि एक-दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और विश्वास का प्रतीक भी है। बच्चियों की ओर से बांधा गया रक्षा सूत्र उनके लिए विशेष भावनात्मक पल रहा।