Siddharthnagar News: गणेश महोत्सव में कीर्तन मंडली ने दी भजनों की प्रस्तुति

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समाजसेवी सुधीर त्रिपाठी, राजेंद्र गुप्ता, सोनी, ओम प्रकाश गुप्ता, रविंद्र गुप्ता और संजय गुप्ता ने भजनों की प्रस्तुति दी। ‘गणपति बप्पा आए हैं, खुशियों की बहार लाए हैं’, ‘गौरी के लाल गणेशा, तू सबसे प्यारा है’, ‘जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो’, ‘लाल चुनरिया ओढ़े मैया, दरबार सजाया है’, ‘हर-हर महादेव बोलो, शिव का नाम पुकारो’ और ‘भोले बाबा डमरू वाले, कैलाश के निवासी’ जैसे भजनों पर श्रद्धालु तालियां बजाते नजर आए। भजन-कीर्तन के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही और देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। आयोजक समिति के दिव्यांशु गुप्ता, मोहित कसेरा, सौरभ कौशल, सतीश जायसवाल, आदित्य गुप्ता, सुनील गुप्ता और सुनील कसौधन ने व्यवस्थाएं संभालीं।

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बिस्कोहर। कस्बे के मुख्य बाजार में चल रहे गणेश महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार रात जय श्रीमहाकाल ग्रुप की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। स्थानीय कीर्तन मंडली के कलाकारों ने एक के बाद एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भगवान गणेश और मां सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई।