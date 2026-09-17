Siddharthnagar News: गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज रहे पंडाल

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कार्यक्रम के दौरान प्रशासक नागेंद्र कुमार ने विधिवत पूजन के बाद भगवान श्रीगणेश की आंखों पर बंधी पट्टी खोली। इसके बाद उन्होंने गणेश प्रतिमा की आरती उतारी। आरती के पश्चात उपस्थित ग्रामीणों ने भगवान श्री गणेश का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। आयोजक की ओर से श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण भी किया गया। प्रतिमा का पूजन कराने वाले आचार्य पं. सत्य प्रकाश पांडेय ने कहा कि भगवान श्रीगणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश पूजन करने से जीवन के कष्ट एवं विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणेश सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाले देवता हैं।गणेश प्रतिमा की स्थापना और पूजन से परिवार के साथ ही गांव और क्षेत्र के कल्याण की कामना की जाती है। गणेश भजनों और जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा।इस दौरान जनार्दन उपाध्याय, राम गोपाल, विजय कुमार, रमाकांत, गिरजा उपाध्याय, बंसगोपाल, विजय नाथ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।