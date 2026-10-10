Siddharthnagar News: किशोरी के अपहरण का वांछित गिरफ्तार

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डुमरियागंज। त्रिलोकपुर थाने की पुलिस ने शनिवार को अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोपेडवा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद अपहृता को परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम गनवरिया निवासी आरोपी सुमित मौर्या को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक जय प्रकाश प्रसाद, कांस्टेबल शिवशंकर और महिला कांस्टेबल प्रीती शामिल रहीं।