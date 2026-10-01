Siddharthnagar News: दुर्गापूजा और दशहरा को लेकर पीस कमेटी की बैठक

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डुमरियागंज। दुर्गापूजा, दशहरा और रामलीला को लेकर भवानीगंज थाने में बुधवार को पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजक, जुलूस आयोजक, डीजे संचालक और क्षेत्र के संभ्रांत लोग शामिल हुए। पुलिस ने सभी से त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की।बैठक में आयोजकों को शासन की गाइडलाइन और अधिकारियों के निर्देशों की जानकारी दी गई। पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान ऐसी कोई गतिविधि न हो, जिससे किसी संप्रदाय की भावनाएं आहत हों। डीजे निर्धारित और धीमी आवाज में बजाने तथा तेज बेस और कंपन वाली ध्वनि से बचने के निर्देश दिए गए।प्रतिमा स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखने को कहा गया। फायर सिलिंडर की व्यवस्था नहीं होने पर बाल्टी में पानी और बालू रखने की सलाह दी गई, ताकि आपात स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके। जुलूस के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई।बैठक में डॉ. राकेश दुबे, राजेंद्र प्रसाद दुबे, संजय कुमार, विजय राम, राम नरेश, राम राज, राधेश्याम वर्मा, हरीश कुमार, यमुना पासवान, दुर्गेश समेत पुलिसकर्मी और अन्य लोग मौजूद रहे।