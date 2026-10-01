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Siddharthnagar News: गांव और स्कूलों तक पहुंची मिशन शक्ति की टीम, महिलाओं को बताए अधिकार

Fri, 02 Oct 2026 12:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 02 Oct 2026 12:12 AM IST
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Siddharthnagar News: 'Mission Shakti' team reaches villages and schools, informs women about their rights
डुमरियागंज के बनकटी गांव में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करती टीम। संवाद
- हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी, उत्पीड़न पर चुप न रहने की अपील
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सिद्धार्थनगर। महिलाओं और बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस गांवों और विद्यालयों तक पहुंची। टीमों ने महिला अपराध, नए कानून, साइबर अपराध से बचाव, सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। पुलिस महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण में बृहस्पतिवार को भवानीगंज थाना क्षेत्र के बनकटी गांव में महिलाओं और बालिकाओं को महिला एवं साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
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खेसरहा थाना क्षेत्र के पगारे गांव में महिलाओं और बालिकाओं को नए कानून, महिला अपराध और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। विकास इंटर कॉलेज बेलौहा के पास एंटी रोमियो अभियान के दौरान बालिकाओं के रास्ते में अनावश्यक रूप से घूम रहे दो नाबालिगों को पुलिस ने पकड़कर परिजनों के सुपुर्द किया।
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शोहरतगढ़ के महथा बाजार में भी महिलाओं को महिला अपराध, दहेज उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट और साइबर अपराध की जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि थानों में मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं।
टीम ने 112, 1090, 181, 1076, 1930, 1098, 108, 101 और 14567 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
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