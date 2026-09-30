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Siddharthnagar News: दशहरा को लेकर पीस कमेटी की बैठक, शांतिपूर्ण आयोजन की अपील

Wed, 30 Sep 2026 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 30 Sep 2026 11:26 PM IST
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Siddharthnagar News: Peace committee meeting held regarding Dussehra; appeal made for peaceful celebrations
पथरा बाजार। आगामी दशहरा पर्व को लेकर पथरा बाजार थाने में रविवार को दुर्गा प्रतिमा आयोजकों, ग्राम प्रधानों और संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों ने शासन और उच्चाधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए आयोजकों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया।
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बैठक में क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा ने शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की और आयोजकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की। थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद की मौजूदगी में आयोजित बैठक में त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। पुलिस ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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