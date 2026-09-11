Siddharthnagar News: पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

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बांसी। पंचायत सहायकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में शुक्रवार को ब्लॉक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद खंड विकास अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन एडीओ पंचायत को सौंपा। पंचायत सहायक संघ के अध्यक्ष प्रेमकांत और महामंत्री अजय यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत सहायक ब्लॉक कार्यालय पहुंचे थे। ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमकांत ने कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध समेत कई मांगों को लेकर सात सितंबर से लखनऊ में चल रहे धरने के समर्थन में स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों की लंबित मांगों का समाधान कराया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में पूजा, संजय कुमार शुक्ला समेत काफी संख्या में पंचायत सहायक शामिल रहे।