Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Paddy procurement launched; farmers welcomed with garlands

Siddharthnagar News: धान खरीद का किया शुभारंभ, किसानों का माला पहनाकर किया स्वागत

Thu, 05 Nov 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Paddy procurement launched; farmers welcomed with garlands
- 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है समर्थन मूल्य, डीएम ने क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं के लिए दिए निर्देश
विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। जिले में धान खरीद शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंडी नौगढ़ परिसर स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र पर खरीद का शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों को माला पहनाकर स्वागत किया और निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की।
डीएम ने किसान लक्ष्मीकांत निवासी करनहां और रीता श्रीवास्तव निवासी हरदीहवा का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उनकी उपज की खरीद प्रक्रिया शुरू कराई। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। क्रय केंद्रों पर बैठने, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रभारियों का व्यवहार किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
विज्ञापन

इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। डीएम ने किसानों से अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर समर्थन मूल्य पर धान बेचने की अपील की। उन्होंने बताया कि धान खरीद से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9565772025 जारी किया गया है। किसान इस नंबर पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी रमेश श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed