Siddharthnagar News: सिविल सिद्धार्थ बार के पदाधिकारियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 AM IST
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सिद्धार्थनगर। सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने बृहस्पतिवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य अतिथि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने अध्यक्ष दिव्यप्रकाश शुक्ल, महामंत्री अजय कुमार पांडेय समेत कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ शुक्ल, उपाध्यक्ष उमाशंकर पांडेय, कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्विजेंद्र कुमार पांडेय, कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण मिश्र, संयुक्त मंत्री प्रशासन रविशंकर तिवारी, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय मतीउल्लाह चौधरी, वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी नवनीत कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी अमित कुमार त्रिपाठी, सना सिद्दीकी, राजकिशोर, विजय बहादुर यादव और अनामिका शुक्ला ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व अध्यक्ष बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जानकी शरण पांडेय, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सैयद सरवर अनवार, अखंड प्रताप सिंह, इंदु कुमार सिंह, रामशंकर पांडेय, चंद्रभूषण मिश्रा और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यदेव सिंह ने संबोधित किया। वक्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। अंत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिव्यप्रकाश शुक्ल ने अध्यक्षीय संबोधन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ।
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वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ शुक्ल, उपाध्यक्ष उमाशंकर पांडेय, कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्विजेंद्र कुमार पांडेय, कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण मिश्र, संयुक्त मंत्री प्रशासन रविशंकर तिवारी, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय मतीउल्लाह चौधरी, वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी नवनीत कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी अमित कुमार त्रिपाठी, सना सिद्दीकी, राजकिशोर, विजय बहादुर यादव और अनामिका शुक्ला ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
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कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व अध्यक्ष बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जानकी शरण पांडेय, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सैयद सरवर अनवार, अखंड प्रताप सिंह, इंदु कुमार सिंह, रामशंकर पांडेय, चंद्रभूषण मिश्रा और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यदेव सिंह ने संबोधित किया। वक्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं। अंत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिव्यप्रकाश शुक्ल ने अध्यक्षीय संबोधन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ।
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