Siddharthnagar News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

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जानकारी के अनुसार अंबेडकरनगर के बसखारी थाना क्षेत्र के बसहिया गांव निवासी राम केवल (35) बलरामपुर में शटरिंग का काम करते थे। मंगलवार को वह अरिया बाजार निवासी राम सूरत (35) के साथ बाइक से डुमरियागंज की ओर जा रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे करहिया पुल के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राम केवल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी इटवा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में राम सूरत को मामूली चोटें आईं। एसओ अनिल कुमार दुबे ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी है।

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इटवा। इटवा-डुमरियागंज मार्ग पर करहिया पुल के पास मंगलवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी घायल हो गया। दोनों बलरामपुर से अपने गृह जनपद अंबेडकरनगर जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।