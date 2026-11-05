Siddharthnagar News: नीलगाय से टकराई बाइक, तीन युवक घायल

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सकरपार। बांसी-धानी मार्ग पर गोहर चौराहे के पास बृहस्पतिवार को नीलगाय से टकराकर बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तीनों घायलों को 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय बांसी पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार, महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के घिवपिड गांव के टोला चक्रवाराण निवासी दीपक साहनी (18) पुत्र रामनाथ, शिवम साहनी (18) पुत्र ओमप्रकाश और धनंजय (17) पुत्र शिवप्रसाद पल्सर बाइक से बृहस्पतिवार को बांसी बाजार आए थे। खरीदारी करने के बाद तीनों शाम करीब चार बजे बाइक से घर लौट रहे थे।तीनों गोहर चौराहे के पास पहुंचे थे कि अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। इससे बाइक चालक नियंत्रण खो बैठा और बाइक नीलगाय से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बांसी कोतवाली की सीसी पुलिस टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने दीपक साहनी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।बांसी कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि हादसे की जानकारी घायलों के परिजन को मोबाइल फोन से दे दी गई है।