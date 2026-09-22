Siddharthnagar News: चौपाल में विधायक ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

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राजू यादव व आज्ञाराम ने मिनी हाईमास्ट लाइट की मांग की। बुद्धिराम यादव और प्रेम भारती ने रास्ता खराब होने की शिकायत की और 150 मीटर सीसी रोड बनवाने की मांग की। अशोक पासवान व शिवपाल ने बढ़नी ब्लाॅक को सूखा घोषित करने की मांग की। इसके समाधान के लिए विधायक ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़नी में सीएचसी, बढ़नी व शोहरतगढ़ में बस स्टेशन को उन्होंने मंजूरी मिल गई है। तुलसियापुर में मछली मंडी, शोहरतगढ़ में रजिस्ट्री ऑफिस व मधवापुर में खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। इस दौरान ग्राम प्रधान हलौरा दिनेश यादव, जवाहर प्रसाद, वीरेंद्र चौधरी, राजेश कुमार, हरिराम, जटाशंकर यादव आदि मौजूद रहे।

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तुलसियापुर। बढ़नी ब्लाॅक क्षेत्र के हलौरा गांव में मंगलवार को ग्राम चौपाल-गांव की समस्या का गांव में समाधान कार्यक्रम में शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने मौजूद ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क व बिजली की समस्या से संबंधित शिकायत की।