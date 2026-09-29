Siddharthnagar News: मिशन शक्ति टीम ने बांसी में दो दंपतियों का पारिवारिक विवाद सुलझाया

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बांसी। शिवनगर डिड़ई पुलिस ने मंगलवार को मिशन शक्ति केंद्र की मदद से दो दंपतियों का पारिवारिक विवाद आपसी सहमति से सुलझाया। परामर्श के बाद दोनों जोड़े गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने को राजी हुए। थाना क्षेत्र के करही मस्जिदिया और कोटिया गडोरी निवासी महिलाओं ने थाने में शिकायत की थी। उनके पतियों से पारिवारिक बातों पर विवाद था। पति बच्चों को बिना बताए घर चले गए थे, जिससे मनमुटाव बढ़ा। मिशन शक्ति केंद्र की टीम ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर परामर्श दिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आपसी संबंधों और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारियां समझाईं। बातचीत के बाद दंपतियों ने आपसी सहमति से साथ रहने की बात कही। पुलिस ने उन्हें सकुशल घर भेजा।