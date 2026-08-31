फुटबॉल : एसडीआर स्टेडियम ने 4-0 से जीता फाइनल मुकाबला

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सिद्धार्थनगर। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस व राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रविवार को जिला स्टेडियम में जूनियर बालक वर्ग फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच एसडीआर स्टेडियम और सेंट जेवियर्स के बीच हुए मुकाबले में एसडीआर स्टेडियम 3-0 से चैंपियन बना।प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि क्रीड़ाभारती गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने किया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। फुटबॉल बालक वर्ग प्रतियोगिता में कुल आठ टीमों ने प्रतिभाग किया। पहला सेमीफाइनल एसडीआर स्टेडियम और रघुवर इंटर काॅलेज के बीच खेल गया। इसमें एसडीआर स्टेडियम ने 4-0 से मुकाबले में जीत हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल मैच सेंट जेवियर्स और खेलो इंडिया के बीच रहा। इसमें पेनाल्टी शॉट में 5-4 से सेंट जेवियर्स ने जीत हासिल की। खेलो इंडिया सेंटर की ओर से आयोजित जिला स्तरीय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 110 बच्चों ने प्रतिभाग किया।इस दौरान जिला एथलेटिक्स संघ सचिव सोनू गुप्ता, देवेंद्र पांडेय, विनोद त्रिपाठी, अंगद शर्मा, सत्यप्रकाश त्रिपाठी आदि पुरस्कार वितरण में सम्मिलित हुए।यह रहे विजेता1. लंबी कूद - प्रथम - आर्या राव, द्वितीय - सचिन, तृतीय - शिवशरन2. 1500 मीटर - प्रथम - विष्णु शर्मा, द्वितीय -अभिषेक कुमार, तृतीय - अभिषेक यादव3. 100 मीटर - प्रथम - हिमांशु चौधरी, द्वितीय - आमोद, तृतीय - सत्येंद्र विजेता चुने गए।