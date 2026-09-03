Siddharthnagar News: एलपीजी सिलिंडर के विस्फोट से दहली बस्ती, भरभराकर गिरीं मकान की दीवारें

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इस हादसे में घर में रखा कपड़ा, बिस्तर, बर्तन व अनाज समेत अधिकांश घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।घटना बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे की है। राम दुलारे पुत्र सुकई के मकान की ऊपरी मंजिल पर उनकी बहू ज्ञानमती देवी खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस रेगुलेटर में अचानक आग लग गई। उन्होंने कपड़े से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग सिलिंडर तक पहुंच गई और लपटें तेजी से फैलने लगीं।शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।लोगों ने कथरी, गुदरी और पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सिलिंडर लगातार धधकता रहा। स्थिति बिगड़ती देख सभी लोग मकान से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए।कुछ ही क्षण बाद तेज धमाके के साथ सिलिंडर फट गया। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी। मकान की दीवारें ढह गईं और ईंटें चारों ओर बिखर गईं। आग की चपेट में आकर घर का अधिकतर सामान भी नष्ट हो गया। ।