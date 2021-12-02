Siddharthnagar News: पुस्तकालय का निरीक्षण, दिए दिशा-निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:07 AM IST
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सिद्धार्थनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने मंगलवार को राजकीय जिला पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया।
उपलब्ध सुविधाओं की हकीकत जानी, किताबों की संख्या और रजिस्टर के बारे में जानकारी ली। साथ ही किताबों के रख-रखाव के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
कार्यालय से निकलकर डीआईओएस राजकीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पुस्तकालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही आवश्यक अभिलेखों व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली।
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उपलब्ध सुविधाओं की हकीकत जानी, किताबों की संख्या और रजिस्टर के बारे में जानकारी ली। साथ ही किताबों के रख-रखाव के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
कार्यालय से निकलकर डीआईओएस राजकीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पुस्तकालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही आवश्यक अभिलेखों व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली।