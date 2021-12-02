Siddharthnagar News: कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिकाओं ने विधायक को सौंपा मांगपत्र

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मुख्यमंत्री के समक्ष मांग उठाने के लिए शोहरतगढ़ विधायक से किया आग्रहतुलसियापुर। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने दो सूत्री मांगों से संबंधित पत्र शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा को सौंपा। कर्मचारियों ने विधायक से उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आग्रह किया।शशि किरन, विनीता वर्मा, शीला कुमारी, प्रतिभा आनंद, कुसुम यादव, ऊषा देवी, श्रुतिकीर्ति पांडेय और रेशमा देवी समेत अन्य कर्मचारियों ने कार्यक्रम में विधायक को मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र दिया। इसमें शिक्षिका, वार्डन समेत सभी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने और स्थायी करने की मांग की गई है।कर्मचारियों ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के साथ कई गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए उन्हें 24 घंटे विद्यालय में रहना होता है लेकिन इसके बावजूद मानदेय काफी कम है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों को नियमित कर सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है।कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से शिक्षिका, वार्डन सहित सभी कर्मचारियों को उचित मानदेय देने और स्थायी करने की मांग की है। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे।