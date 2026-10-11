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Siddharthnagar News: मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना को लेकर निकाली गई कलश यात्रा

Sun, 11 Oct 2026 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:07 PM IST
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Siddharthnagar News: Kalash Yatra taken out for installation of idol of Maa Durga
चिल्हिया। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खुरहुरिया गांव में रविवार को मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा से पूर्व पं. गंगेश्वर मिश्र ने विधि-विधान से कलश पूजन कराया।
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इसके बाद गाजे-बाजे और जयकारों के साथ कलश यात्रा खुरहुरिया गांव से निकली। यात्रा में शामिल श्रद्धालु संतौरी समय माता स्थान के पास स्थित बानगंगा कैनाल नहर पहुंचे। यहां समय माता की पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद पं. गंगेश्वर मिश्र ने कलश पूजन कर देवी-देवताओं की पूजा कराई। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने नहर से जल भरकर कलश यात्रा के साथ गांव स्थित पूजा स्थल पर पहुंचे। यहां विधि-विधान से सभी कलश स्थापित किए गए।
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इस दौरान सुंदर पाल, जगत पाल, मोहन गणेश, बृजेश, सूरज, बिरजू, चिनक और सुनील सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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