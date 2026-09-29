Siddharthnagar News: वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली

सिद्धार्थनगर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत थाना मोहाना पुलिस ने सिकरी बाजार में वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। पुलिस ने किसी भी समस्या या आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।पुलिस टीम ने वरिष्ठ नागरिकों से उनकी कुशलक्षेम पूछा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है और परिवार में किसी तरह की समस्या नहीं है। पुलिस ने ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की सहायता लेने के लिए जागरूक किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।