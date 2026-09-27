Siddharthnagar News: झमाझम बारिश थमी... दुश्वारियों की बाढ़ बरकरार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार सुबह आसमान साफ होने के साथ धूप निकली, लेकिन शहर में जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी रही। मुख्य मार्गों को छोड़कर अधिकांश सड़कों और गलियों में पानी भरा था। नवीन मंडी जाने वाले मार्ग पर जलभराव और सड़क के गड्ढों के कारण बाइक सवारों को काफी परेशानी हुई। पानी में कई दोपहिया वाहन फंस गए। एक टेंपो बंद होने पर चालक उसे पानी के बीच धक्का देकर निकालता दिखा।खजुरिया रोड पर जलभराव के कारण कई घरों में पानी घुस गया। सिसहनिया मोहल्ले में भी लोग मोटर पंप से घरों में भरा पानी निकालते दिखे। मुख्य मार्ग पर स्थित सीडीओ आवास और सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में भी पानी भर गया। यहां पंपसेट लगाकर पानी निकाला जा रहा था।नवीन मंडी परिसर में जलभराव के कारण मुख्य गेट बंद रहा। बाहर लगी सब्जी की दुकान पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। सिविल लाइन, नौगढ़ पीएचसी परिसर और बाल्मिकीनगर मार्ग पर भी जलभराव से आवागमन प्रभावित रहा। लोगों को घरों से निकलने, कार्यालय जाने और बाजार पहुंचने में परेशानी हुई।कांशीराम आवास कॉलोनी में घुटनों तक पानी : शहर की कांशीराम आवासीय कॉलोनी में जलभराव की स्थिति सबसे अधिक खराब रही।आवासों के सामने घुटनों तक पानी भर गया। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी हुई। जलनिकासी के लिए कॉलोनी के नाले की सफाई कर्मचारियों और जेसीबी की मदद से कराई जा रही थी। सिहेंश्वरीपुरम वार्ड के प्रमुख मार्ग पर भी पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा। सड़क पानी में डूबने से गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी हुई।अधूरी नालियां भी बनी जलभराव की वजह : शहर के पोखरे, गड्ढे और निचले हिस्से पानी से लबालब हैं। इससे कई स्थानों पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मुख्य मार्गों के किनारे बनी नालियों समेत कई जगह नाला निर्माण अधूरा होने से भी जलनिकासी प्रभावित है। लगातार बारिश के कारण कई नालियां गंदगी से चोक हो गई हैं। मुख्य मार्ग पर हाइडिल तिराहे तक नाला निर्माण अधूरा होने के कारण आगे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस नाले से आजादनगर, सिविल लाइन, शास्त्रीनगर और बाल्मिकीनगर मोहल्लों के पानी की निकासी होती है।बारिश से जलभराव, कई जगह पेड़-पौधे गिरे : डुमरियागंज। सितंबर के अंतिम सप्ताह में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। बुधवार देर रात शुरू हुई बारिश शनिवार तक जारी रही। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई स्थानों पर पेड़-पौधे गिर गए।