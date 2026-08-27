Siddharthnagar News: सपा के पूर्व विधायक ने संत राजू दास के खिलाफ दी तहरीर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 11:28 PM IST
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- टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अमर्यादित भाषा के प्रयोग का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग
- पूर्व विधायक बोले- सम्मान, संविधान और कानून के राज की लड़ाई, गाली का जवाब कानूनी तरीके से देंगे
उसका बाजार। पिछले दिनों एक चैनल पर मछली भोज को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता के प्रति अमर्यादित भाषा के प्रयोग के मामले में सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान बृहस्पतिवार को कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने संत राजू दास के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
पूर्व विधायक ने कहा कि किसी भी संत-महंत या प्रभावशाली व्यक्ति को कानून के खिलाफ कार्य करने का अधिकार नहीं है। संत को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजू दास संत का वेष धारण कर अनाप-शनाप बोल रहे हैं, जिससे एक समाज विशेष के लोग आहत हुए हैं।
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सम्मान, संविधान और कानून के राज की लड़ाई है। गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई और लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा।
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इस दौरान शैलेंद्र शर्मा, विनोद साहनी, लवकुश साहनी, अभिषेक त्रिपाठी, नन्हे दुबे, बृजभान यादव, मनोज साहनी और शंभू साहनी आदि मौजूद रहे।
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- पूर्व विधायक बोले- सम्मान, संविधान और कानून के राज की लड़ाई, गाली का जवाब कानूनी तरीके से देंगे
उसका बाजार। पिछले दिनों एक चैनल पर मछली भोज को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता के प्रति अमर्यादित भाषा के प्रयोग के मामले में सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान बृहस्पतिवार को कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने संत राजू दास के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
पूर्व विधायक ने कहा कि किसी भी संत-महंत या प्रभावशाली व्यक्ति को कानून के खिलाफ कार्य करने का अधिकार नहीं है। संत को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजू दास संत का वेष धारण कर अनाप-शनाप बोल रहे हैं, जिससे एक समाज विशेष के लोग आहत हुए हैं।
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उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सम्मान, संविधान और कानून के राज की लड़ाई है। गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई और लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा।
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इस दौरान शैलेंद्र शर्मा, विनोद साहनी, लवकुश साहनी, अभिषेक त्रिपाठी, नन्हे दुबे, बृजभान यादव, मनोज साहनी और शंभू साहनी आदि मौजूद रहे।