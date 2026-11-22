विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खुनुवां। भारत-नेपाल सीमा से सटे बगहवा-सिसई संपर्क मार्ग की हालत बेहद खराब हो गई है। करीब पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क का 20 साल पहले निर्माण हुआ था लेकिन तब से मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने सड़क के पुनर्निर्माण के साथ जलभराव वाले स्थान पर पुल बनवाने की मांग की है।यह संपर्क मार्ग शोहरतगढ़-खुनुवां मुख्य मार्ग को बगहवा, चेतरा, सिसई, सेहरिया और करमा गांवों से जोड़ता है। ग्रामीणों के लिए खुनुवां कस्बे, शोहरतगढ़ और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंचने का यह महत्वपूर्ण रास्ता है। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। गिट्टियां उखड़कर पटरियों पर फैल गई हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर सड़क से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। चेतरा गांव में चौराहे से मुबारक अली के घर तक सड़क सबसे अधिक क्षतिग्रस्त है।इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के साथ स्कूली बच्चों का भी आवागमन होता है। चेतरा और सिसई स्थित प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं इसी रास्ते से आते-जाते हैं। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। पानी जमा होने के कारण गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है।ग्रामीण केशरी प्रसाद, श्यामलाल यादव, नदीम शेख, गंगाधर मिश्र, मधुर श्याम गिरी, पूर्व प्रधान किस्मत अली, करार अहमद और प्रताप बहादुर श्रीवास्तव ने बताया कि करीब दो दशक पहले बनी सड़क की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। विभागीय उपेक्षा के कारण सड़क लगातार जर्जर होती चली गई। अब लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।वहीं, दिनेश कुमार मिश्र, गुड्डू शेख, गंगाधर मिश्र और दयाराम पांडेय ने बताया कि चेतरा गांव से आगे आम के बाग के पास जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। बरसात में पानी जमा होने से सड़क और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है। ग्रामीणों ने यहां पुल या उचित जलनिकासी संरचना बनवाने के साथ पूरे पांच किलोमीटर मार्ग का नए सिरे से निर्माण कराने की मांग की है।इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन कमल किशोर ने बताया कि उन्हें सड़क के बारे में जानकारी नहीं है। पता कराया जाएगा कि इसका निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।