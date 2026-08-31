Siddharthnagar News: मतभेद भुलाकर पांच परिवार दोबारा साथ रहने काे राजी हुए

सिद्धार्थनगर। महिला थाना में रविवार को मिशन शक्ति के तहत नई किरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें लंबे समय से अलग रह रहे पांच दंपतियों को आमने-सामने बैठकर उनकी समस्याएं सुनी गईं। इसके बाद जिंदगी का हवाला देकर साथ रहने के लिए राजी कराया गया। एक बाद थाने से सभी को घर के लिए विदा कराया गया।थानाध्यक्ष भाग्यवति पांडेय की अगुवाई में पारिवारिक विवादों से संबंधित पांच मामलों में दोनों पक्षों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। आपसी बातचीत, समझाकर एवं काउंसिलिंग के माध्यम से उनके मध्य उत्पन्न मनमुटाव को दूर कराया गया और काउंसिलिंग के उपरांत सभी पांच जोड़ों ने आपसी मतभेद समाप्त कर साथ रहने की सहमति व्यक्त की। इसके पश्चात उन्हें हंसी-खुशी एक साथ विदा किया गया। काउंसिलिंग टीम में प्रभारी निरीक्षक भाग्यवती पांडेय की अगुवाई में काउंसिलिंग की गई।