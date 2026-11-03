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Siddharthnagar News: मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को किया जागरूक

Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
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Siddharthnagar News: Female students made aware under the 'Mission Shakti' campaign
भनवापुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को डुमरियागंज थाने की टीम ने पेंडारी गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्राओं को महिला अपराध, साइबर सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताकर जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए। डुमरियागंज के प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को बताया कि महिला संबंधी किसी भी समस्या या अपराध की स्थिति में घबराने के बजाय पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए।
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