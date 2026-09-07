Siddharthnagar News: छात्राओं को महिला सुरक्षा कानून की दी जानकारी

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डुमरियागंज। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को डुमरियागंज थाना क्षेत्र के मोतीगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में महिला सशक्तीकरण चौपाल का आयोजन किया गया। पुलिस टीम ने छात्राओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा कानून, उनके अधिकार और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया।थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव की अगुवाई में आयोजित चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य और महिला सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के साथ उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी होना भी जरूरी है।उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल और महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को संबल, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पात्र महिलाओं और बालिकाओं से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया।हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी- महिला कांस्टेबल रेनू ने छात्राओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानून और उनके अधिकारों के बारे में बताया। किसी भी तरह की परेशानी या अपराध की स्थिति में पुलिस से तत्काल संपर्क करने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा गया कि किसी भी समस्या को छिपाने के बजाय परिवार, शिक्षकों या पुलिस को इसकी जानकारी दें।चौपाल में उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार, महिला हेड कांस्टेबल छाया देवी, महिला कांस्टेबल रेनू, कांस्टेबल मनु कुमार साह और हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार मौजूद रहे।