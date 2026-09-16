Siddharthnagar News: साइबर अपराध के बारे में छात्राओं को दी गई जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 11:14 PM IST
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- कल्पनाथ सिंह कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम
लोटन। क्षेत्र के कल्पनाथ सिंह कन्या इंटर काॅलेज में मिशन शक्ति की टीम ने बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्राओं को धोखाधड़ी, साइबर फ्राड व सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से अवैध कमेंट, आपत्तिजनक वीडियो और व्यक्तिगत जानकारियों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया गया। अपराधों से बचने के संबंध में जानकारी दी। अपराधों के रोकथाम के लिए शासन की ओर से जारी नंबर के बारे में जानकारी दी गई। इसमें जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्टिंग निर्देशों से अवगत कराया गया।
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लोटन। क्षेत्र के कल्पनाथ सिंह कन्या इंटर काॅलेज में मिशन शक्ति की टीम ने बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्राओं को धोखाधड़ी, साइबर फ्राड व सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से अवैध कमेंट, आपत्तिजनक वीडियो और व्यक्तिगत जानकारियों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया गया। अपराधों से बचने के संबंध में जानकारी दी। अपराधों के रोकथाम के लिए शासन की ओर से जारी नंबर के बारे में जानकारी दी गई। इसमें जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनसीआरपी पोर्टल पर रिपोर्टिंग निर्देशों से अवगत कराया गया।