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कृषि विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को खेती की नई तकनीक अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आय में वृद्धि के उपाय बताए। साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और किसानों की समस्याओं का समाधान किया। विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित उपाध्याय और मनोनीत सभासद विजय कुमार कश्यप मौजूद रहे। अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी डॉ. रामनिवास ने की। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार तिवारी, एटीएम राकेश चंद्र, दीपचंद, एडीओ एजी मनीष कुमार त्रिपाठी सहित कृषि विभाग के कर्मचारी विनोद कुमार, अब्दुल रहमान, अभिषेक पाल और अभय सिंह मौजूद रहे। कृषि विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को खेती की नई तकनीक अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आय में वृद्धि के उपाय बताए। साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और किसानों की समस्याओं का समाधान किया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित उपाध्याय और मनोनीत सभासद विजय कुमार कश्यप मौजूद रहे। अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी डॉ. रामनिवास ने की। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार तिवारी, एटीएम राकेश चंद्र, दीपचंद, एडीओ एजी मनीष कुमार त्रिपाठी सहित कृषि विभाग के कर्मचारी विनोद कुमार, अब्दुल रहमान, अभिषेक पाल और अभय सिंह मौजूद रहे।

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बर्डपुर। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना के तहत शनिवार को विकासखंड स्तरीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र के किसानों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती और वैज्ञानिक तरीकों से फसल उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई।