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बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र नाथ सहित अधिवक्ताओं और अधिकरण व प्राधिकरण के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मोटर दुर्घटना से संबंधित लंबित क्लेम मामलों को आपसी सहमति से निस्तारित कराने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।पीठासीन अधिकारी अरविंद राय ने कहा कि जिन मामलों में समझौते के माध्यम से निस्तारण की संभावना है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कराने के लिए संबंधित पक्षकारों और बीमा कंपनियों के अधिवक्ता सहयोग करें। बैठक में विवादित बिंदुओं, संभावित समझौते, बीमा दायित्व पर विचार-विमर्श किया गया।