Siddharthnagar News: नशामुक्त समाज बनाने पर जोर

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महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सदैव शुद्ध जीवन, आत्मबल और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया था। आज के समय में नशा मुक्ति उसी मार्ग का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी युवाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया है। स्वस्थ और जागरूक युवा ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति होते हैं। प्राचार्य ने सभी छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने घर-परिवार और पड़ोस में भी नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाएं और समाज को इस बुराई से मुक्त करने में योगदान दें। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार ने सशक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प लिया कि वे स्वयं नशा से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे।