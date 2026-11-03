फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Elderly man dies after being hit by a school bus

Siddharthnagar News: स्कूल बस की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

Tue, 03 Nov 2026 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 03 Nov 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Elderly man dies after being hit by a school bus
खुनुवां। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में सोमवार शाम स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कपिलवस्तु नगरपालिका-6 स्थित थुनुवा चौराहे के पास जितपुर-तौलिहवा सड़क खंड पर शाम करीब 4:55 बजे हुआ।
विज्ञापन

जिला ट्रैफिक पुलिस कार्यालय कपिलवस्तु के प्रभारी निरीक्षक राजन ढकाल के अनुसार, ओदारी से तौलिहवा की ओर जा रही स्काई लार्क बोर्डिंग स्कूल की बस ने थुमुवा गांव से मुख्य सड़क पर आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे स्थानीय निवासी 65 वर्षीय मुस्तकीम मुसलमान गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

उन्हें जिला अस्पताल तौलिहवा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने शाम 5:15 बजे मृत घोषित कर दिया। वहीं, बाइक चला रहे 55 वर्षीय मजहर हुसैन के सिर, दोनों हाथों और पैरों में चोटें आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed