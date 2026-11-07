Siddharthnagar News: नेपाल में दिवाली पर्व की शुरुआत, काग तिहार पर कौवों को खिलाए गए पकवान

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- यमपंचक के पहले दिन लोगों ने विधि-विधान से की पूजा-अर्चनाबढ़नी। नेपाल में दिवाली पर्व की शुरुआत शनिवार को काग तिहार के साथ हुई। यमपंचक के पहले दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को कौवों की पूजा की गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार कौवे को यमराज का दूत माना जाता है। इस अवसर पर लोगों ने घरों की छतों और आंगन में कौवों के लिए दही-भात और तरह-तरह के पकवान रखे।मान्यता है कि कौवा यमराज तक लोगों का संदेश पहुंचाता है। इसी विश्वास के चलते लोग उसकी पूजा-अर्चना कर उसे मनपसंद भोजन कराते हैं, ताकि वह यमराज तक शुभ समाचार पहुंचाए। लोक परंपरा के अनुसार कौवे के घर के आसपास आकर बोलने पर लोग ''शुभ बोल, शुभ बोल'' कहते हैं। इसे किसी संदेश का संकेत माना जाता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिहार पर्व यमराज से जुड़ा है। उन्हें सत्कर्म करने वालों की रक्षा और दुष्कर्म करने वालों को दंड देने वाला माना जाता है। यमयातना से मुक्ति और परिवार के सदस्यों की सुख-समृद्धि की कामना के लिए यमदीप दान भी किया जाता है। इसके तहत दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाने की परंपरा है।लगातार सार्वजनिक अवकाश के कारण नेपाल में दिवाली पर्व को लेकर उत्साह है। घरों में साफ-सफाई और सजावट के साथ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं।