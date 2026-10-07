Siddharthnagar News: मुंसिफ कोर्ट परिसर का जनपद न्यायाधीश ने किया निरीक्षण

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सिद्धार्थनगर। जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव-तृतीय के साथ जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बुधवार को के साथ मुंसिफ कोर्ट बांसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट परिसर में सफाई, जल निकासी और भवन की स्थिति का जायजा लिया। परिसर में जलभराव की समस्या को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिशासी अधिकारी को जलनिकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य पूरा कराने को कहा।