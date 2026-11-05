Siddharthnagar News: रावण वध और श्रीराम के राजतिलक का प्रसंग सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु

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पथरा। मिठवल क्षेत्र के सेमरहना गांव में आयोजित सात दिवसीय श्रीराम कथा का समापन बृहस्पतिवार को हुआ। अंतिम दिन कथा व्यास विजय कौशल ने रावण वध, भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन और राजतिलक का प्रसंग सुनाया। लंका विजय और श्रीराम के राज्याभिषेक का वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।कथा व्यास ने संगीतमय चौपाइयों के माध्यम से लंका विजय से लेकर भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी तक का प्रसंग सुनाया। रावण वध का प्रसंग आते ही कथा पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने का समाचार मिलते ही पूरे नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भरत सहित सभी अयोध्यावासी प्रभु के स्वागत के लिए आतुर थे। राजतिलक का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान बधाई गीतों और भजनों की प्रस्तुति ने कथा स्थल का माहौल भक्तिमय बना दिया।विजय कौशल ने कहा कि श्रीराम कथा मन के विकारों को दूर करने का माध्यम है। शरीर नश्वर है जबकि जीवात्मा अपने साथ अच्छे और बुरे कर्म लेकर जाती है। इसलिए जीवन में भगवद्भक्ति और सत्संग का विशेष महत्व है। मनुष्य जीवन की सार्थकता जीते-जी भगवान का स्मरण करने और अच्छे कर्म करने में है। व्यक्ति जीवनभर जैसा अभ्यास करता है, अंतिम समय में भी उसकी मनोदशा वैसी ही रहती है।कथा के दौरान विजय कौशल के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। समापन पर श्रीरामायण की आरती की गई। इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। आयोजनकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह ने श्रद्धालुओं के प्रति आभार जताया और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वालों का धन्यवाद किया।