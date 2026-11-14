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Siddharthnagar News: पहले दिन 72.80 क्विंटल धान की खरीद

Sat, 14 Nov 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:14 AM IST
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72.80 quintals of paddy procured on the first day
पकड़ी बाजार। राजकीय धान क्रय केंद्र शोहरतगढ़-नक्थर पर शुक्रवार को धान खरीद की शुरुआत हुई। पहले दिन केंद्र पर दो किसानों से कुल 72.80 क्विंटल धान की खरीद की गई। धान बेचने पहुंचे किसानों का केंद्र प्रभारी ने माला पहनाकर स्वागत किया।
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केंद्र प्रभारी कमरुद्दीन ने बताया कि धान खरीद के लिए अब तक करीब 70 किसानों ने पंजीकरण कराया है। पहले दिन नक्थर निवासी जुबेर अहमद ने 32.80 क्विंटल और चरिगवा निवासी देवनारायण ने 40 क्विंटल धान की तौल कराई। इस तरह पहले दिन कुल 72.80 क्विंटल धान की खरीद हुई। इस दौरान दोनों किसानों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
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