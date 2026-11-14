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Siddharthnagar News: गांव की चौपाल में सीडीओ ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
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The CDO listened to the villagers' problems at the village meeting place (chaupal).
धेंसा। नौगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेमरियाव स्थित पंचायत भवन में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल आयोजित की गई। इसमें ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही दिक्कतों के बारे में उनकी समस्याएं सुनी गईं।
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सीडीओ ने कहा कि गांवों में चौपाल लगाने का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा आवास योजना से जुड़ी समस्याएं खुलकर बताने की अपील की।
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उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रामीणों को अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दें। साथ ही पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
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इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव मिथिलेश उपाध्याय, रमेश साहनी, राहुल लोधी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे।
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