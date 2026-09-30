Siddharthnagar News: पुराने नेपाली नोट बंद करने की मांग

विज्ञापन

उनके प्रस्ताव का नेकपा के प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ने समर्थन किया। प्रतिनिधिसभा में बोलते हुए न्यौपाने ने कहा कि पिछले 35 वर्षों तक सत्ता में रहे लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर काला धन जमा किया है। उनका आरोप था कि इसी काले धन के सहारे निर्वाचित सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पुराने बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को बंद कर उन्हें बैंकिंग प्रणाली में लाना जरूरी है। न्यौपाने ने कहा, “नोटबंदी करनी होगी। तत्काल इन नोटों को बैंकिंग प्रणाली में लाकर नए नोट जारी करने होंगे।” उन्होंने भारत में हुई नोटबंदी का उदाहरण देते हुए उससे सीख लेने की बात कही।इसके बाद नेकपा के प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ने भी मांग का समर्थन किया।