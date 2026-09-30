Siddharthnagar News: मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 30 Sep 2026 11:33 PM IST
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सिद्धार्थनगर। दवा प्रतिनिधि संघ के एमआर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने मृतक एमआर राहुल कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। संघ ने ग्राम पंचायत सचिव पर प्रमाण पत्र जारी करने में हिलाहवाली का आरोप लगाया। संगठन से जुड़े रवि प्रताप राय, विवेक श्रीवास्तव और अनूप शुक्ल ने बताया कि राहुल कुमार 11 सितंबर को जोगिया कोतवाली क्षेत्र के सोनवल गांव के पास मृत पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कंपनी से सहायता राशि मिलनी है। पंचनामा रिपोर्ट की प्रति 21 सितंबर को ग्राम सचिव सोनवल को दी गई थी। हालांकि, प्रमाण पत्र जारी न होने से सहायता राशि नहीं मिल पा रही है। एमआर संघ ने राहुल कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने की मांग की।
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