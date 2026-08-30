Siddharthnagar News: आधुनिक बस डिपो और बाईपास, रिंग रोड के निर्माण की मांग

बांसी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन बांसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जिले के प्रभारी और श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर को बांसी के सर्वांगीण विकास और व्यापारिक हित से जुड़ा चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है।संगठन ने बांसी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए आधुनिक बस डिपो व बाईपास, रिंग रोड के निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए व्यापारी सुरक्षा सेल की नियमित बैठकों और टीवी कैमरे लगाने, बाजार में जर्जर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कर निर्बाध बिजली आपूर्ति देने, स्थानीय रोजगार और काला नमक चावल जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग पार्क की स्थापना की मांग की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के अध्यक्ष मंगल प्रसाद चौरसिया, हरगोविंद साहू, जितेंद्र मिश्र, संजय श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, महेश राज वर्मा आदि मौजूद रहे।