Siddharthnagar News: कस्तूरबा विद्यालयों में संचालित होगी लाइब्रेरी, तैयारी कर सकेंगी बेटियां
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:48 PM IST
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सिद्धार्थनगर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बेटियां अब विषय की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगी। इन विद्यालयों में अब लाइब्रेरी भी रहेगी, जहां वे प्रतियोगी परीक्षा सहित अन्य जानकारी परक किताबों से तैयारी कर सकेंगी।
पुस्तकालय प्रकोष्ठ योजना के तहत किताबें और अन्य संसाधन विद्यालयों में भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में जल्द ही इसके संचालित होने की उम्मीद है।
सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई विद्यालयों में कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही है, जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहे।
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बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम करने के साथ ही स्मार्ट क्लॉक भी शुरू किया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं, इन्हें उच्चीकृत करते हुए नए भवन के साथ ही इंटरमीडिएट कर दिया गया है।
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पुस्तकालय प्रकोष्ठ योजना के तहत किताबें और अन्य संसाधन विद्यालयों में भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में जल्द ही इसके संचालित होने की उम्मीद है।
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बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम करने के साथ ही स्मार्ट क्लॉक भी शुरू किया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं, इन्हें उच्चीकृत करते हुए नए भवन के साथ ही इंटरमीडिएट कर दिया गया है।