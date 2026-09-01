Siddharthnagar News: कस्तूरबा विद्यालयों में संचालित होगी लाइब्रेरी, तैयारी कर सकेंगी बेटियां

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पुस्तकालय प्रकोष्ठ योजना के तहत किताबें और अन्य संसाधन विद्यालयों में भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में जल्द ही इसके संचालित होने की उम्मीद है।सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई विद्यालयों में कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही है, जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहे।बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम करने के साथ ही स्मार्ट क्लॉक भी शुरू किया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं, इन्हें उच्चीकृत करते हुए नए भवन के साथ ही इंटरमीडिएट कर दिया गया है।