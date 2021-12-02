Siddharthnagar News: तटवर्ती गांवों में अलर्ट, नदी के पास जाने और मवेशी चराने पर रोक

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शोहरतगढ़। तराई और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दो दिन से हो रही बारिश के बाद बानगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बृहस्पतिवार को नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आने के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। बानगंगा बैराज पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। बैराज के आसपास लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नौडिहवा, रामापुर बैदौली, नई ठहर, बैजनाथ, संवारे और गजहड़ा समेत तटवर्ती गांवों के लोगों को सचेत किया है। नदी के किनारे मवेशियों को चराने पर भी रोक लगाई गई है। जेई बब्बू आजाद ने बताया कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बानगंगा नदी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही है। एहतियात के तौर पर जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है।