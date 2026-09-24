Siddharthnagar News: डीप डिप्रेशन कमजोर होगा, सिद्धार्थनगर में बारिश का दौर जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 24 Sep 2026 11:57 PM IST
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- ओडिशा से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा मौसम तंत्र, अगले छह घंटे में डिप्रेशन में बदलेगा
- जिले में बृहस्पतिवार को कई हिस्सों में बारिश, धान की फसल को लेकर बढ़ी चिंता
सिद्धार्थनगर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में बना डीप डिप्रेशन अब धीरे-धीरे कमजोर होने की ओर है लेकिन इसके बीच सिद्धार्थनगर में बारिश का दौर जारी है। बृहस्पतिवार को जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के शाम 5:30 बजे के राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार डीप डिप्रेशन दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर केंद्रित था। यह पिछले छह घंटे में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले छह घंटे में इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए डिप्रेशन में कमजोर होने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटे में भी इसके धीरे-धीरे कमजोर होने का अनुमान है।
मौसम तंत्र की लगातार निगरानी विशाखापत्तनम स्थित डॉप्लर मौसम रडार से की जा रही है। हालांकि बुलेटिन में सिद्धार्थनगर में हो रही बारिश को इस डीप डिप्रेशन का सीधा प्रभाव नहीं बताया गया है। जिले में स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण बारिश का दौर बना हुआ है।
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धान की फसल इस समय खेतों में खड़ी है। लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में जलभराव और तेज हवा के साथ फसल गिरने की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगले एक-दो दिन का मौसम किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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- जिले में बृहस्पतिवार को कई हिस्सों में बारिश, धान की फसल को लेकर बढ़ी चिंता
सिद्धार्थनगर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में बना डीप डिप्रेशन अब धीरे-धीरे कमजोर होने की ओर है लेकिन इसके बीच सिद्धार्थनगर में बारिश का दौर जारी है। बृहस्पतिवार को जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के शाम 5:30 बजे के राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार डीप डिप्रेशन दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर केंद्रित था। यह पिछले छह घंटे में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले छह घंटे में इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए डिप्रेशन में कमजोर होने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटे में भी इसके धीरे-धीरे कमजोर होने का अनुमान है।
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मौसम तंत्र की लगातार निगरानी विशाखापत्तनम स्थित डॉप्लर मौसम रडार से की जा रही है। हालांकि बुलेटिन में सिद्धार्थनगर में हो रही बारिश को इस डीप डिप्रेशन का सीधा प्रभाव नहीं बताया गया है। जिले में स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण बारिश का दौर बना हुआ है।
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धान की फसल इस समय खेतों में खड़ी है। लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में जलभराव और तेज हवा के साथ फसल गिरने की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगले एक-दो दिन का मौसम किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।