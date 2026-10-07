Siddharthnagar News: थैले में केले के बीच छिपाकर ले जा रहे थे स्मैक, दंपती गिरफ्तार

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एसएसबी के अनुसार मंगलवार दोपहर सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक प्रियंका यादव के नेतृत्व में विशेष गश्ती दल गठित किया गया। टीम को ब्लॉक रोड बढ़नी की ओर एक महिला और पुरुष आते दिखाई दिए। संदेह होने पर दोनों को रोककर पूछताछ की गई। उन्होंने अपना नाम नूरजहां और अशफाक, निवासी माधोसिंह, थाना औराई, संतकबीरनगर बताया और केले लेकर जाने की बात कही।गश्ती दल ने केले की पन्नी की जांच की तो उसमें काले रंग की पुड़िया में संदिग्ध पदार्थ मिला। समवाय प्रभारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दोनों के पास से 20.04 ग्राम स्मैक बरामद हुई।पूछताछ में नूरजहां (46) पत्नी अशफाक और अशफाक ने बताया कि मादक पदार्थ बलरामपुर के हरिहरगंज से किसी अज्ञात व्यक्ति से लिया था। इसे बढ़नी लेकर आ रहे थे। एसएसबी ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।