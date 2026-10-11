Siddharthnagar News: स्कूलों में लगेगी क्लास, बच्चे पढ़ेंगे यातायात नियम का पाठ

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मिशन सेफ के तहत विद्यालय में कमेटी गठित करने के साथ ही बच्चों को जागरूक करने पर जोरसिद्धार्थनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में अब बच्चों को नियमित पढ़ाई के साथ यातायात नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। ''मिशन सेफ फ्यूचर'' के तहत विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के माध्यम से यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।प्रशिक्षित शिक्षक समय-समय पर कक्षाएं लेकर बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराएंगे। पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें भी विद्यालयों में पहुंचकर जागरूक करेंगी। अक्सर नियमों की अनदेखी और जानकारी के अभाव में दुर्घटनाएं होती हैं। इसे देखते हुए विद्यालय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप देने की तैयारी है। अब तक यातायात माह सहित विभिन्न अवसरों पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जाती रही है। इस मिशन के तहत यह प्रयास नियमित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। बच्चों को अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी सुरक्षित रहने में मदद करेगी।नियमों की दी जाएगी जानकारीजागरूकता कार्यक्रमों में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाने के बारे में बताया जाएगा। निर्धारित लेन में चलने, तेज गति से वाहन चलाने से बचने की सीख दी जाएगी। चारपहिया वाहन में सीटबेल्ट का इस्तेमाल करने जैसे नियमों की जानकारी भी मिलेगी। वाहन मोड़ते समय संकेत देने और सड़क पर सुरक्षित आवागमन की सावधानियां भी बताई जाएंगी। ''मिशन सेफ फ्यूचर'' के तहत विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। बच्चों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। संभागीय परिवहन विभाग और पुलिस की टीमें समय-समय पर विद्यालयों में पहुंचकर जानकारी देंगी।बोले जिम्मेदारविद्यालय वाहनों की जांच के साथ-साथ यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। यह टीम भी जागरूक करेगी।- संजय कुमार सिंह, एआरटीओ