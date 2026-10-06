Siddharthnagar News: पुतला फूंकने को लेकर सपाइयों और पुलिस में झड़प

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शोहरतगढ़। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता उग्रसेन सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ और देश बचाओ अभियान के तहत तिरंगा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पुतला दहन की कोशिश के दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का-मुक्की और झड़प हुई। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य जुबैदा चौधरी, वीरेंद्र तिवारी, हरिनारायण यादव, रामू यादव, विष्णु उमर, डॉ. अमित शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तिरंगा चौराहे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग को लेकर की नारेबाजी