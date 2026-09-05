Siddharthnagar News: ऑटो की टक्कर से मासूम की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 05 Sep 2026 12:13 AM IST
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सिद्धार्थनगर। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले में शुक्रवार सुबह ऑटो की टक्कर से तीन वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसा शिवराज नगरपालिका-2 के बालापुर मिलनचौक स्थित अंदरूनी सड़क पर हुआ। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के अनुसार, हल्लानगर से 2 नंबर टोल की ओर जा रहे ऑटो ने सड़क पार कर रहे स्थानीय निवासी तिर्सना सेन ठकुरी के तीन वर्षीय बेटे शिवम सेन ठकुरी को टक्कर मार दी। हादसे में बालक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे चंद्रौटा स्थित संजीवनी सामुदायिक अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बुटवल रेफर किया गया।
लुंबिनी सिटी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस के अनुसार, हल्लानगर से 2 नंबर टोल की ओर जा रहे ऑटो ने सड़क पार कर रहे स्थानीय निवासी तिर्सना सेन ठकुरी के तीन वर्षीय बेटे शिवम सेन ठकुरी को टक्कर मार दी। हादसे में बालक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे चंद्रौटा स्थित संजीवनी सामुदायिक अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बुटवल रेफर किया गया।
विज्ञापन
लुंबिनी सिटी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।