Siddharthnagar News: आज निकाली जाएगी भगवती रथयात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 05 Sep 2026 12:06 AM IST
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खुनुवां। नेपाल के पाल्पा जिले में ब्रिटिश सेना पर नेपाली सेना की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में रविवार को 270वीं भगवती रथ यात्रा निकाली जाएगी। भोटेकोशी बाढ़ त्रासदी के कारण देश में घोषित राष्ट्रीय शोक के चलते इस वर्ष रथ यात्रा सादगी और औपचारिक रूप से आयोजित होगी। यह जानकारी भगवती गुठी प्रबंधन समिति ने दी।
समिति के के अध्यक्ष अशोकमान महर्जन अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुभ मुहूर्त में रथ यात्रा शुरू होगी। नेपाली सेना की सलामी के बाद भगवती के रथ की मंदिर परिसर में तीन परिक्रमा कराई जाएगी।
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समिति के के अध्यक्ष अशोकमान महर्जन अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुभ मुहूर्त में रथ यात्रा शुरू होगी। नेपाली सेना की सलामी के बाद भगवती के रथ की मंदिर परिसर में तीन परिक्रमा कराई जाएगी।
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