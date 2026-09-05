Siddharthnagar News: क्षेत्रीय कमेटी में कन्हैया राजेंद्र व लालजी को जगह

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वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी को क्षेत्रीय कार्यसमिति में सदस्य बनाया गया है। इन लोगों के पदाधिकारी बनाए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर हर्ष व्यक्त किया। साथ ही पदाधिकारियों का जगह-जगह स्वागत किया है।भाजपा की नई कमेटी में क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए कन्हैया पासवान भाजयुमो के जिलाध्यक्ष, जिला कमेटी में महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष रह चुके है। वह पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। बृहस्पतिवार देर रात को क्षेत्रीय कार्यसमिति की घोषणा होने के बाद समर्थकों ने हाइडिल तिराहे पर पटाखा फोड़कर जश्न मनाते हुए कन्हैया पासवान का माला पहनाकर स्वागत किया।क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद पांडेय भाजपा के खेसरहा मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्य समिति सदस्य रह चुके है। इसके अलावा वह रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे है। उनके क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बांसी के माधव प्रसाद त्रिपाठी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया।